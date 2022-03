Ianis Zicu nu se teme de Dinamo sau CS Mioveni intr-un baraj de mentinere/promovare in Liga 1 cu Concordia Chiajna. "Nivelul echipelor este egal"

Concordia Chiajna a remizat pe teren propriu in prima etapa a play-off-ului Ligii 2, 2-2 cu Steaua, si a ramas pe locul 5, cu 37 de puncte, la un punct in spatele echipei cu care tocmai a remizat si la 13, 7 si 6 fata de primele trei clasate, Petrolul, FC Hermannstadt, respectiv Universitatea Cluj.Echipa antrenata de Ianis Zicu este, practic, pe loc care o mentine in Liga 2, insa, teoretic, va merge la baraj de promovare, fiindca Steaua nu are dreptul de a accede in Liga 1, pozitia ei urmand a ... citeste toata stirea