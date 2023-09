Articol de Alexandru Barbu - Publicat luni, 04 septembrie 2023, 11:45 / Actualizat luni, 04 septembrie 2023 11:45Ianis Zicu, 39 de ani, e in pole-position s-o preia pe Metaloglobus.Eusebiu Tudor nu mai e antrenorul lui Metaloglobus, si-a dat demisia dupa infrangerea suferita cu Dinamo (1-2) in play-off-ul Cupei Romaniei.FCSBRasturnare de situatie! Becali batuse palma cu clubul, fotbalistul a refuzat: "Bine, tata, atunci nu te oblig"Ianis Zicu, la Metaloglobus?In campionat, ... citeste toata stirea