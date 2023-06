Articol de Liviu Manolache, Alexandru Barbu - Publicat marti, 13 iunie 2023, 15:30 / Actualizat marti, 13 iunie 2023 15:32FCSB n-a dat lovitura cu niciun fotbalist care evoluase in trecut pentru clubul lui Mihai Rotaru, CS Universitatea Craiova. Infirma Alexandru Baluta regula?Baluta, 29 de ani, va fi primul transfer realizat de FCSB in aceasta vara, informatie dezvaluita in exclusivitate de GSP.ro si confirmata marti de Gigi Becali.Este al 9-lea fotbalist care candva a jucat pentru ... citeste toata stirea