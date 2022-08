Iasiul, in grafic in acest debut de sezon! Capitanul Gabriel Vasvari vorbeste despre startul campionatului, pretentiile clubului si are un mesaj pentru fani: "Avem un obiectiv clar"

Poli Iasi este in grafic dupa primele trei etape. In ciuda unor evolutii mai putin convingatoare, puse si pe seama lipsei omogenitatii unui lot schimbat aproape in totalitate in aceasta vara, echipa pregatita de Claudiu Niculescu a obtinut sapte puncte in primele trei runde si s-a instalat in plutonul fruntas al ligii secunde.Un start diametral opus fata de stagiunea trecuta, cand Iasiul tocmai retrogradase din Liga 1 si era la coada clasamentului Ligii 2 dupa trei etape, fara niciun punct! ... citeste toata stirea