Articol de Alexandru Barbu - Publicat duminica, 21 mai 2023, 15:00FC Arges - Dinamo si UTA - Gloria Buzau sunt meciurile de baraj pentru promovare/mentinere in Superliga.Ultima etapa a play-out-ului din Superliga si ultima runda din play-off-ul ligii secunde au stabilit componenta barajelor.PLAY-OFFOtelul revine in Superliga dupa 8 ani, Dinamo merge la baraj * Clasamentul final in play-off-ul din Liga 2FC Arges - Dinamo si UTA - Gloria Buzau sunt meciurile de barajIn 4 meciuri pe ... citeste toata stirea