Iata finala feminina de la Australian Open 2023! * Duel spectaculos la Melbourne

Articol de Sergiu Alexandru - Publicat joi, 26 ianuarie 2023, 14:47 / Actualizat joi, 26 ianuarie 2023 15:21Elena Rybakina - Aryna Sabalenka este finala feminina de la Australian Open 2023. Cele doua au obtinut azi calificarea in ultimul act.Meciul Elena Rybakina - Aryna Sabalenka se va juca sambata, 28 ianuarie, de la ora 10:30. Va fi liveTEXT pe GSP.ro si in direct la TV pe EurosportPentru Rybakina, campioana la Wimbledon 2022, va fi a doua finala de Grand Slam, in timp ce Aryna ... citeste toata stirea