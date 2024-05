Iata primul transfer al lui Dan Petrescu! CFR Cluj s-a inteles cu un fotbalist de nationala

Articol de Cezar Titor - Publicat joi, 23 mai 2024, 10:59 / Actualizat joi, 23 mai 2024 11:55Dupa ce a luat "argintul" in Superliga, CFR Cluj se intareste inaintea unui nou sezon in care ataca titlul. Ardelenii s-au inteles cu Armend Thaqi (31 ani), fundasul dreapta al celor de la Ballkani.Conform presei kosovare, acesta a confirmat deja mutarea."Acest meci marcheaza finalul aventurii mele la Ballkani. Dupa meciul in care ni se va decerna trofeul, imi voi continua cariera in strainatate, ... citește toată știrea