Articol de Vlad Rosu - Publicat luni, 04 septembrie 2023, 13:31 / Actualizat luni, 04 septembrie 2023 14:16Presedintele celor de la Rapid, Daniel Niculae (40 de ani), considera ca Marko Dugandzic (29 de ani) si Albion Rrahmani (23 de ani) pot forma un cuplu foarte bun in atacul trupei alb-visinii.Croatul Marko Dugandzic este golgeterul la zi al Superligii, cu 6 reusite, la egalitate cu Aurelian Chitu, atacantul de la FCU Craiova, in timp ce kosovarul Albion Rrahmani a impresionat in primele ... citeste toata stirea