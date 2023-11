Articol de Vlad Rosu - Publicat marti, 14 noiembrie 2023, 07:58 / Actualizat marti, 14 noiembrie 2023 09:10Patronul celor de la CFR Cluj, Ioan Varga, contesta deciziile luate de VAR in Superliga.Sambata seara, CFR Cluja remizat in Copou cuPoli Iasi, scor 3-3, in runda cu numarul 16 din Liga 1. "Feroviarii" puteau da lovitura in minutul 70, prin Daniel Birligea, dar golul atacantului ardelenilor a fost anulat pe motiv de ofsaid.FCSBReactia lui Mihai Stoica dupa ce Andrea Compagno s-a ... citeste toata stirea