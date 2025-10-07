Editeaza

Iftime a ajuns pe 1 cu Botosani si a ironizat-o pe FCSB: "Se uita la noi ca la niste salbatici!"

Sursa: Gazeta Sporturilor
Marti, 07 Octombrie 2025, ora 05:31
Publicat luni, 06 octombrie 2025 23:02
FC Botosani - UTA Arad 2-1. Valeriu Iftime, finantatorul gazdelor, a intrat in direct, la cateva minute dupa ce echipa lui a ajuns pe primul loc in Superliga. Botosani are 25 de puncte si e la egalitate cu Rapid. Extrem de fericit, patronul moldovenilor a recunoscut ca si-ar dori castigarea campionatului.
Sustine ca echipa lui nu se afla intamplator pe prima pozitie si a recunoscut ca ...citește toată știrea

