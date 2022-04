Iftime si Puscas, dialog in direct despre arbitrajul lui Catalin Popa in Botosani - FCU Craiova * "Gresiti. Multi se iau dupa ce spun Zotta si Craciunescu"

Articol de GSP - Publicat marti, 26 aprilie 2022, 11:40 / Actualizat marti, 26 aprilie 2022 12:32Dupa FC Botosani - FCU Craiova 2-1, Valeriu Iftime si Marcel Puscas au dialogat pe tema arbitrajului.Finantatorul moldovenilor si presedintele oltenilor au dezbatut, in direct la ProArena, prestatia arbitrului Catalin Popa, care nu a dictat penalty pentru FCU Craiova in minutul 7, cand Andrea Compagno a fost faultat in careul de Alexandru Esiganasu.Botosani - FCU CraiovaArbitrul Catalin Popa ... citeste toata stirea