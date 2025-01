Iga Swiatek despre reactia colegelor in cazul sau de dopaj: "Exista o multime de jucatoare importante care ma sustin cu adevarat"

Articol de Roxana Fleseru - Publicat vineri, 10 ianuarie 2025, 13:58 / Actualizat vineri, 10 ianuarie 2025 14:25Iga Swiatek (23 de ani si 2 WTA) a vorbit elaborat despre reactia sa si a colegelor de circuit in cazul sau de dopaj. Poloneza o intalneste in primul tur la Australian Open, turneu care debuteaza pe 12 ianuarie, pe Katerina Siniakova (28 de ani si 46 WTA).Iga Swiatek se pregateste deja pentru al saptelea Australian Open din cariera sa, turneu unde are drept cea mai buna ... citește toată știrea