Iga Swiatek e in semifinale la Doha, unde intalneste o jucatoare pe care nu a invins-o pana acum * Poloneza a explicat de ce nu sparge rachete

Articol de Roxana Fleseru - Publicat joi, 13 februarie 2025, 22:49 / Actualizat joi, 13 februarie 2025 22:49Iga Swiatek (23 de ani si 2 WTA) a castigat al cincisprezecelea meci consecutiv la Doha dupa ce a invins-o pe Elena Rybakina (25 de ani si 7 WTA) cu 6-2, 7-5. Campioana din 2022, 2023 si 2024 se va duela vineri in penultimul act cu Jelena Ostapenko (27 de ani si 37 WTA), jucatoare pe care nu a invins-o pana acum in cele patru partide pe care le-au disputat in circuitul WTA.Iga Swiatek ... citește toată știrea