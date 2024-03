Iga Swiatek si-a luat revansa si e in optimi de finala la Indian Wells

Articol de Roxana Fleseru - Publicat duminica, 10 martie 2024, 22:33 / Actualizat duminica, 10 martie 2024 23:04Iga Swiatek (22 de ani a(Trade Mark)1 WTA) a invins-o pe Linda Noskova (19 ani a(Trade Mark)29 WTA) cu 6-4, 6-0 in turul al treilea la Indian Wells , razbunandu-se pentru infrangerea de la Australian Open 2024.Iga Swiatek, liderul mondial, s-a calificat in optimi de finala la Indian Wells. Poloneza si-a luat revansa in fata cehoaicei Linda Noskova de care a trecut in doua seturi. ... citește toată știrea