Ii forteaza mana lui Becali! Performanta atinsa de Andrea Compagno cu golul din FC Arges - FCU Craiova

Andrea Compagno (26 de ani) a deschis scorul in minutul 3 al meciului dintre FC Arges si FCU Craiova, profitand de o greseala copilareasca a lui Iasmin Latovlevici (36 de ani). Italianul a reusit "dubla" in minutul 85.Andrea Compagno este un varf italian veritabil. Stie sa profite de fiecare oportunitate ivita, iar acest lucru a putut fi observat perfect in minutul 3 al disputei de