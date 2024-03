Il acuza pe titularul FCSB ca a mintit pentru a nu onora convocarea la nationala: "Am inceput sa rad, ce bizar!"

Articol de Daniel Grigore - Publicat marti, 26 martie 2024, 18:46 / Actualizat marti, 26 martie 2024 19:11Siyabonga Ngezana (26 de ani), fundasul central legitimat la FCSB, fusese convocat in lotul Africii de Sud pentru meciurile amicale din aceasta luna, dar nu a mai ajuns in cantonamentul sud-africanilor, dupa ce a transmis ca si-ar fi pierdut actele necesare deplasarii. Un expert in relatii diplomatice il acuza ca acesta a fost doar un pretext pentru a refuza prezenta la nationala.La 26 ... citește toată știrea