"Il poti anihila pe Birligea?", a fost intrebat jucatorul de la U Cluj care trebuie sa-l opreasca pe varful FCSB. Raspunsul a venit prompt

Articol de Eduard Apostol - Publicat sambata, 09 noiembrie 2024, 09:15 / Actualizat sambata, 09 noiembrie 2024 09:16Portarul "studentilor", Edvinas Gertmonas, internationalul lituanian care s-a confruntat in aceasta toamna cu Romania, asteapta cu mare incredere duelul de duminica, ora 21:00, dintre U Cluj si FCSB.Internationalul lituanian Edvinas Gertmonas, 28 de ani, este un alt jucator strain cu care U Cluj a dat lovitura in ultima perioada. Balticul s-a impus in primul 11, este unul ... citește toată știrea