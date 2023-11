Articol de Daniel Grigore - Publicat miercuri, 22 noiembrie 2023, 13:48 / Actualizat miercuri, 22 noiembrie 2023 15:10Imprumutat de FCSB la Bari, Malcom Edjouma (27 de ani) nu a reusit sa se adapteze pana in acest moment in Italia. Directorul sportiv al echipei din Serie B a deschis usa unei posibile reveniri a mijlocasului in Romania.Nemultumit de statutul pe care il avea la FCSB, Malcom Edjouma a cautat sa plece de la vicecampioana Romaniei. In august, mijlocasul francez a parafat ... citeste toata stirea