"Il vom mai revedea pe Nicolae Stanciu in fotbalul romanesc?" * Raspunsul dat de fotbalist

Articol de Laura Soica - Publicat luni, 09 decembrie 2024, 18:14 / Actualizat luni, 09 decembrie 2024 18:48Nicolae Stanciu (31 de ani), mijlocasul echipei nationale, a declarat ca si-ar dori sa revina in viitor in fotbalul romanesc.Nicolae Stanciu a fost al doilea cel scump jucator roman vandut de la o echipa romaneasca in strainatate. In 2016, mijlocasul a fost vandut in schimbul a 9.7 milioane de euro, de la FCSB la Anderlecht, echipa din Belgia.In prezent acesta joaca la Damac din ... citește toată știrea