Ilie Dumitrescu a facut radiografia primelor doua meciuri ale lui Mircea Lucescu la nationala: "Care e satisfactia?"

Articol de Romeo Ene - Publicat miercuri, 11 septembrie 2024, 11:49 / Actualizat miercuri, 11 septembrie 2024 12:14Ilie Dumitrescu, fostul mare international, a tras cateva concluzii dupa primele doua meciuri ale lui Mircea Lucescu (79 de ani) pe banca nationalei Romaniei. "Tricolorii" le-au invins pe Kosovo (3-0) si Lituania (3-1) in Liga Natiunilor.Romania sta foarte bine din punct de vedere ofensiv in viziunea lui Ilie Dumitrescu. Mircea Lucescu are multe solutii ofensive la care poate ... citește toată știrea