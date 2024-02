Ilie Dumitrescu a identificat capitolul la care FCSB a suferit in meciul cu U Cluj: "Lucrurile au fost complicate acolo"

Articol de Romeo Ene - Publicat marti, 20 februarie 2024, 08:58 / Actualizat marti, 20 februarie 2024 09:31Ilie Dumitrescu a analizat remiza alba dintre U Cluj si FCSB, din etapa #26 a Superligii si a stabilit cateva concluzii clare. Ros-albastri au suferit in atac, acolo unde au fost nevoiti sa joace cu Darius Olaru (25 de ani).U Cluj si FCSB s-au incurcat reciproc dupa remiza pe care au obtinut-o. "Studentii" se aflau in lupta pentru ocuparea unui loc de play-off, in timp ce trupa lui ... citește toată știrea