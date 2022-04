Ilie Dumitrescu, despre momentul decisiv care a schimbat soarta partidei CSU Craiova - CFR Cluj: "Asta se numeste inspiratie"

Articol de GSP - Publicat luni, 11 aprilie 2022, 07:33 / Actualizat luni, 11 aprilie 2022 09:05CS Universitatea Craiova a castigat derby-ul cu CFR Cluj, scor 3-2. Ilie Dumitrescu este de parere ca Laurentiu Reghecampf a avut un rol urias in revenirea echipei sale din finalul meciului.Ilie Dumitrescu lauda inspiratia lui Laurentiu Reghecampf din finalul partidei cand il introduce pe teren pe Ante Roguljic in minutele de prelungire in locul lui Alexandru Cretu, croatul aducand victoria ... citeste toata stirea