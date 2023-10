Articol de Sergiu Alexandru - Publicat marti, 03 octombrie 2023, 08:38 / Actualizat marti, 03 octombrie 2023 10:28Ilie Dumitrescu a analizat prestatia pe care FCSB a avut-o in egalul cu U Cluj, 2-2.Fostul international este de parere ca cele trei schimbari facute de FCSB la pauza, cand scorul era 2-1, nu au ajutat echipa.Ce schimbari a facut FCSB la pauza:Lixandru in locul lui DawaDjokovic in locul lui Ovidiu PopescuAndrea Compagno in locul lui Octavian PopescuFCSB - U CLUJ 2-2Gigi ... citeste toata stirea