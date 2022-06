Ilie Dumitrescu i-a gasit fundas lui Becali: "Are toate calitatile!"

Articol de GSP - Publicat joi, 02 iunie 2022, 18:05 / Actualizat joi, 02 iunie 2022 18:35Ilie Dumitrescu are o propunere de fundas central pentru FCSB: Joyskim Dawa (26 de ani) de la FC Botosani.FCSB s-a despartit in aceasta vara de doi stoperi: Vinicius si Miron. Ros-albastrii au in plan sa-i foloseasca in centrul apararii si pe Harut si Nedelcu, reveniti dupa imprumuturile de la FC Botosani, respectiv Farul. Pe langa Iulian Cristea, exista si varianta Ovidiu Popescu, omul bun la toate din ... citeste toata stirea