Ilie Dumitrescu il aplauda pe Dica: "Bravo, mi-a placut foarte mult. Acolo ai castigat meciul"

Articol de GSP - Publicat marti, 25 octombrie 2022, 07:09 / Actualizat marti, 25 octombrie 2022 07:27Ilie Dumitrescu (53 de ani) considera ca Nicolae Dica, antrenorul de la FCSB, l-a "subordonat" tactic pe Cristiano Bergodi in a doua repriza a meciului castigat de ros-albastri la Sf. Gheorghe, 1-0 cu Sepsi OSK.FCSB a scapat fara gol primit in prima parte a meciului cu Sepsi OSK, in care covasnenii au ratat un penalty prin Alexandru Tudorie, si a rezolvat partida in a doua parte, cand Andrea ... citeste toata stirea