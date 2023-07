Articol de Adrian Duta - Publicat miercuri, 26 iulie 2023, 11:43 / Actualizat miercuri, 26 iulie 2023 11:53Ilie Dumitrescu (54 de ani), fostul international, a laudat transferul lui Vlad Chiriches (33 de ani) la FCSB. Fundasul central a semnat pe un an din postura de jucator liber, cu optiune de prelungire pe inca un sezon, in cazul in care ros-albastrii castiga titlul.Fostul atacant al Stelei il vede pe Chiriches drept un lider si crede ca va fi un plus pentru FCSB, daca nu se va mai ... citeste toata stirea