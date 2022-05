Ilie Dumitrescu rade de Gigi Becali, dupa noua inovatie tactica anuntata de patronul FCSB: "Cine stie ce a vazut el, vreo telenovela, ceva"

Articol de GSP - Publicat vineri, 27 mai 2022, 15:54 / Actualizat vineri, 27 mai 2022 15:59Dupa ce Gigi Becali, patronul FCSB, a spus ca vrea sa-l foloseasca pe Ovidiu Popescu (28 de ani) pe postul de fundas central, Ilie Dumitrescu a ironizat imediat planul, scotand in evidenta ca mijlocasul defensiv nu poate da randament jucand doar in aparare.Becali a reafirmat ca nu va mai baga bani in transferuri, intrucat FCSB nu a luat titlul si are sanse sa se califice doar in grupele Conference ... citeste toata stirea