Ilie Dumitrescu stie cine ar trebui sa bata loviturile de departajare la nationala: "Asa consider!"

Articol de Romeo Ene - Publicat luni, 10 iunie 2024, 08:43 / Actualizat luni, 10 iunie 2024 09:57Ilie Dumitrescu (55 de ani), fost component al echipei nationale a Romaniei, a dat verdictul in privinta jucatorului care ar trebui sa execute loviturile de departajare, dupa ce Dennis Man (25 de ani) a ratat in amicalul cu Bulgaria.Romania se pregateste pentru EURO 2024. Turneul final debuteaza vineri, 14 iunie, in timp ce selectionata pregatita de Edi Iordanescu va juca primul meci pe 17 iunie, ... citește toată știrea