Ilie Dumitrescu stie cine ar trebui sa fie in primul 11 al Romaniei la meciul cu Olanda: "Ar fi o varianta"

Articol de Romeo Ene - Publicat vineri, 28 iunie 2024, 09:23 / Actualizat vineri, 28 iunie 2024 09:45Ilie Dumitrescu (55 de ani), fost component al echipei nationale a Romaniei, a dat verdictul in privinta primului 11 pe care selectionerul Edi Iordanescu (46 de ani) l-ar putea trimite in teren la meciul cu Olanda, din optimile Euro 2024.Selectionerul echipei nationale are o mare problema inaintea duelului cu Olanda. Nu are la dispozitie niciun fundas stanga de meserie. Nicusor Bancu (31 de ... citește toată știrea