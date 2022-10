Ilie Nastase, dupa ce Simona Halep a fost depistata pozitiv: "Poate a gresit doctorul, ca a fost accidentata"

Articol de GSP - Publicat vineri, 21 octombrie 2022, 18:03 / Actualizat vineri, 21 octombrie 2022 18:05Ilie Nastase spune ca trebuie sa asteptam mai multe detalii in cazul in care Simona Halep a fost depistata pozitiv la US Open 2022."Ea stie mai bine, ea a dat o declaratie si trebuie respectata. Eu ce sa spun, nu am de unde sa stiu ce s-a intamplat. Este socant, ea spune ca e socant pentru ea... si o sa explice mai tarziu ce s-a intamplat, pentru ca nici ea nu stie. Eu nu am ce parere sa ... citeste toata stirea