Ilie Nastase pune tunurile pe Patrick Mouratoglou: "Cine e el? Se vrea sa fie vedeta, dar sta ca o statuie in loja!"

Articol de GSP - Publicat marti, 30 august 2022, 16:23 / Actualizat marti, 30 august 2022 16:29Ilie Nastase a lansat un atac virulent la adresa francezului Patrick Mouratoglou, antrenorul Simonei Halep, dupa ce jucatoarea noastra a iesit prematur de la US Open 2022.Simona Halep a fost eliminata in primul tur la US Open de o debutanta, ucraineanca Daria Snigur;Patrick Mouratoglou, antrenorul alaturi de care Simona Halep a incercat sa obtina rezultate in acest an, a intrat sub lupa mai multor ... citeste toata stirea