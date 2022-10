Ilie Nastase si Ion Esiriac, protagonistii celebrei finale de Cupa Davis ratate in '72, fac declaratii spectaculoase: "N-am stiut sa-l stapanesc pe Nastase, trebuia sa trimit Securitatea dupa el" + "Imi reprosez ca am ajuns prea tarziu la Bucuresti!"

Articol de Cristian Geambasu, Remus Dinu - Publicat luni, 17 octombrie 2022, 15:02 / Actualizat luni, 17 octombrie 2022 16:06Ion Esiriac, 83 de ani, reconstituie deziluzia traita in fata americanilor, in Cupa Davis 1972, moment pe care-l descrie drept "cel mai trist rezultat din cariera". Admite ca a cedat fizic in meciul vital cu Stan Smith si spune care e singurul lucru pe care i-l reproseaza lui Ilie Nastase. Acesta din urma rememoreaza desfasurarea finalei din '72, evoca o greseala care ... citeste toata stirea