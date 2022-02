Ilie Poenaru a povestit cum s-a semnat prima de obiectiv la Clinceni: "Nu-i da atatia bani ca mi-e frica de asta"

Articol de GSP - Publicat vineri, 25 februarie 2022, 13:17 / Actualizat vineri, 25 februarie 2022 14:01Ilie Poenaru (45 ani), liber de contract dupa despartirea de Medias, a povestit un episod interesant din perioada petrecuta la Academica Clinceni, echipa pe care a dus-o pana in play-off in editia 2020-2021.In sezonul 2020-2021, Academica Clinceni, antrenata de Poenaru, a surprins prin jocurile bune pe care le-a facut, echipa calificandu-se chiar si in play-off-ul Ligii 1. Mai mult decat ... citeste toata stirea