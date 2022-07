Ilie Stan si-a gasit echipa dupa despartirea de FC Brasov. Va antrena campioana Omanului

Ilie Stan (54 de ani), ultima data antrenor in Liga 2 la FC Brasov, si-a gasit un nou angajament. Fostul jucator al Buzaului sau Stelei va antrena din nou in afara Romaniei, in Oman.Dupa ce sezonul trecut a antrenat-o in perioada iulie - octombrie 2021 pe FC Brasov, club de care s-a despartit cu scandal si cu care si-a incheiat conturile de curand, cand i-au fost virati banii, Ilie Stan a semnat un contract pe un an cu campioana Omanului, Al-Seeb.Ilie Stan va antrena din nou in Oman, o echipa ... citeste toata stirea