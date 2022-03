Imaginea zilei * Euforie fara margini: MM Stoica a sarbatorit victoria cu o galeata pe cap

Articol de GSP - Publicat luni, 21 martie 2022, 15:00 / Actualizat luni, 21 martie 2022 15:15Mihai Stoica (56 de ani), managerul general de la FCSB, s-a bucurat intr-un mod inedit dupa victoria obtinuta de echipa sa in Trivale, 3-2 cu FC Arges, cu gol in ultimul minut de joc.Mai intai, MM a fost fotografiat pe suprafata de joc, cu zambetul pe buze, felicitandu-l pe antrenorul Toni Petrea pentru victoria obtinuta in extremis.RAZBOI UCRAINAPostare virala. Ce a patit o antrenoare de fitness ... citeste toata stirea