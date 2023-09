Articol de Remus Dinu - Publicat vineri, 01 septembrie 2023, 10:32 / Actualizat vineri, 01 septembrie 2023 11:03Matteo Berrettini (27 de ani, #36 ATP) a suferit o accidentare groaznica in meciul din turul secund de la US Open. Italianul a calcat stramb, si-a luxat glezna si a fost nevoit sa abandoneze in setul secund al duelului cu francezul Arthur Rinderknech, la scorul de 4-6, 3-5.Abia cand incepea sa-si revina dupa problemele medicale intampinate in ultimul an, Berrettini s-a ales cu o ... citeste toata stirea