Articol de Daniel Grigore - Publicat vineri, 13 octombrie 2023, 00:05 / Actualizat vineri, 13 octombrie 2023 07:15Titular in Andorra - Kosovo 0-3, Albion Rrahmani (23 de ani), atacantul lui Rapid, s-a accidentat si a fost scos pe targa in minutul 66 al meciului.Joi seara, Albion Rrahmani a fost titular in premiera in prima reprezentativa a celor din Kosovo.Ceea ce trebuia sa fie o seara speciala s-a transformat intr-un cosmar pentru atacantul legitimat la Rapid.BELARUS - ROMANIA ... citeste toata stirea