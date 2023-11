Articol de David Marinescu - Publicat marti, 14 noiembrie 2023, 15:51 / Actualizat marti, 14 noiembrie 2023 15:51Turneul Campionilor se desfasoara in aceasta saptamana la Torino, iar partida dintre tenismenii rusi Daniil Medvedev si Andrey Rublev, castigata de Medvedev cu scorul de 6-4, 6-2, a avut parte de un moment inedit in tribune.Simona Halep, suspendata de ITIA pana in octombrie 2026 pentru ca a fost depistata cu substanta interzisa Roxadustat, a fost incurajata de fanii romani, ... citeste toata stirea