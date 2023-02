Impact instant * A fost vitezistul numarul 1 in Gruia si lupta pentru un salariu mai mare din partea lui Becali

Articol de Andrei Craitoiu, Dan Udrea, Remus Raureanu - Publicat miercuri, 08 februarie 2023, 08:45Deian Sorescu (25 de ani) a jucat bine in derby-ul CFR Cluj - FCSB 0-1 si este deja remarcabil in echipa lui Gigi Becali, fiind cel mai rapid dintre toti fotbalistii utilizati in victoria din Gruia.Deian Sorescu este deja o achizitie inspirata a FCSB-ului, chiar daca el nu a apucat sa joace mult pentru formatia lui Becali. Fostul capitan al lui Dinamo s-a impus ca titular, e un jucator ... citeste toata stirea