Banul e ochiul dracului, chiar si in "gradinita" numita fotbalul romanesc! Dupa meciul incheiat cu scor alb dintre CSC Dumbravita si Steaua, antrenorul timisenilor, Cosmin Stan, l-a certat in vazul presei si al politicienilor pe antrenorul bucurestenilor, Daniel Oprita, ca are un salariu mai mare decat al lui.Culmea, ambii sunt platiti din fonduri publice, ba chiar, clubul dumbravitean se lauda mai nou saptamanal ca are noi si noi sponsori, insa, iata, antrenorul principal se plange ca-i bate ... citeste toata stirea