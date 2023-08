Articol de Remus Dinu - Publicat sambata, 26 august 2023, 09:40 / Actualizat sambata, 26 august 2023 10:00Gabriela Ruse, a 166-a jucatoare a lumii, devine cea de-a cincea jucatoare din Romania prezenta pe tabloul principal de la US Open. Bucuresteanca a iesit invingatoare si din ultimul tur al calificarilor de la New York, dupa ce a trecut in doua seturi de ucraineanca Dayana Yastremska (23 de ani, #111 WTA), scor 7-6 (5), 6-3.Gabi Ruse leaga victoriile la Flushing Meadows si e din nou pe ... citeste toata stirea