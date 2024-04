Imposibilul poate deveni posibil la Dej! Dragos Militaru e aproape de o noua realizare importanta cu Unirea: "Nu stiu daca lumea ma credea sau nu. Eu, oricum, sunt mandru de jucatori"

Unirea Dej a obtinut in weekend al treilea succes consecutiv in Liga 2, al patrulea rezultat pozitiv in tot atatea meciuri disputate in play-out, a profitat de un nou esec al CSC Dumbravita si continua sa viseze la o mentinere miraculoasa in esalonul secund, fata de cum se prezenta situatia in pauza de iarna, ba chiar si la startul turneului in care joaca acum.Antrenorul Dragos Militaru este primul care spera in aceasta salvare de la retrogradare si transmite asta jucatorilor sai, cu toate ca ... citește toată știrea