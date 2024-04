In ce probe va concura David Popovici la Campionatele Nationale de saptamana viitoare

Articol de Roxana Fleseru - Publicat joi, 11 aprilie 2024, 13:14 / Actualizat joi, 11 aprilie 2024 13:28David Popovici (19 ani) va evolua saptamana viitoare la Campionatele Nationale, care vor avea loc in bazinul de la Otopeni, iar inotatorul s-a inscris in patru probe: 50, 100, 200 si 400 metri liber.Competitia va fi transmisa de TVR SportCampionatele Nationale vor avea loc intre 17 si 21 aprilie in bazinul de la Otopeni si reprezinta ultimul concurs al lui David Popovici in Romania ... citește toată știrea