In ciuda accidentarii grave, CFR Cluj nu se "leapada" de Debeljuh: "In semn de apreciere, ii prelungim contractul"

Articol de GSP - Publicat vineri, 12 august 2022, 12:39 / Actualizat vineri, 12 august 2022 13:12Cristian Balaj (50 de ani), presedintele lui CFR Cluj, sustine ca atacantului Gabriel Debeljuh (25) ii va fi propusa prelungirea contractului, in cazul in care diagnosticul de ruptura a ligamentelor genunchiului se confirma.Accidentat in CFR Cluj - Sahtior Soligorsk 1-0, Gabriel Debeljuh este suspect de ruptura la ligamentele incrucisate ale genunchiului.CFR CLUJAndrei Burca, amuzat de oferta ... citeste toata stirea