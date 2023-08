Articol de Remus Dinu - Publicat duminica, 20 august 2023, 00:39 / Actualizat duminica, 20 august 2023 01:16Dupa un start greoi de sezon, cu un singur punct strans in primele patru etape, Dinamo da semne vizibile de revenire in Superliga. Victoria cu Botosani, 1-0, a adus la pachet si o prestatie solida in deplasarea de la Voluntari, acolo unde "cainii" s-au impus intr-o maniera dramatica, 3-2.Iar Ovidiu Burca&co au multiple motive de satisfactie dupa cele sapte puncte bifate in ultimele ... citeste toata stirea