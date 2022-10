In ciuda lui Dica * Becali suspina dupa fostul antrenor de la FCSB: "Aveam posesie cu el, chiar l-am sunat"

Articol de GSP - Publicat luni, 17 octombrie 2022, 11:34 / Actualizat luni, 17 octombrie 2022 11:42Gigi Becali, finantatorul vicecampioanei FCSB, admite ca s-a grabit in momentul in care a incheiat colaborarea cu Toni Petrea, predecesorul lui Nicolae Dica pe banca ros-albastrilor.Nemultumit de modul in care FCSB se exprima sub comanda lui Nicolae Dica, Gigi Becali a lasat de inteles, in timpul ultimei interventii televizate, ca il regreta pe omul pe care l-a concediat in iulie. Toni Petrea ... citeste toata stirea