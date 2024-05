In disperare de cauza: Dinamo vrea sa ramana in Liga 1 cu un jucator care a bifat doar 7 minute in play-out

Articol de Eduard Apostol - Publicat luni, 20 mai 2024, 17:40 / Actualizat luni, 20 mai 2024 18:35Ricardo Grigore, 25 de ani, este optiunea disperarii pentru Zeljko Kopic, in meciul de azi cu Csikszereda, fundasul fiind reactivat intrucat alti patru jucatori sunt indisponibili. Rici a jucat titular la debutul lui in Liga 1, apoi a mai prins doar doua prezente in alte 21 de partideCe meci avem in aceasta seara! Dinamo - Csikszereda este mansa tur a barajului de mentinere/promovare, returul ... citește toată știrea