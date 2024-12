In memoria lui Helmut Duckadam! Gest inedit din partea echipei CFC Arges, la meciul din Cupa cu FC Botosani, pentru "Eroul de la Sevilla"

In afara de minutul de reculegere de dinaintea startului jocului cu FC Botosani, solicitat de Federatia Romana de Fotbal in memoria lui Helmut Duckadam, decedat in data de 2 decembrie 2024, Campionii FC Arges a avut un gest suplimentar pentru a-si arata tristetea fata de pierderea fostului portar, "Eroul de la Sevilla"!Duckadam, castigator al Cupei Campionilor Europeni in 1986, cu Steaua, dupa ce a aparat patru lovituri de departajare in fata Barcelonei, la Sevilla, a murit la varsta de 65 de ... citește toată știrea