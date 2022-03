In plin razboi, selectionerul Ucrainei a primit o oferta din Rusia: "Sa-mi dea si o mitraliera, sa trec mai intai pe la Kremlin"

Articol de GSP - Publicat vineri, 04 martie 2022, 15:18 / Actualizat vineri, 04 martie 2022 15:18Ainars Bagatskis, selectionerul leton al nationalei Ucrainei la baschet, a avut parte de un soc in urma cu 3 zile. Desi Putin a dictat invadarea Ucrainei in urma cu 9 zile, antrenorul a primit o oferta chiar din Rusia.Bagatskis a lucrat in Rusia in perioada 2014-2016, cand a fost antrenorul echipei Nizhny Novgorod.RAZBOI IN UCRAINAUcis la fotbal * Tragedia din spatele unei poze AP din Ucraina, ... citeste toata stirea