Articol de Viorel Tudorache - Publicat vineri, 03 martie 2023, 12:35 / Actualizat vineri, 03 martie 2023 12:51FCU Craiova anunta ca, la meciul cu FC Botosani din week-end, doamnele si domnisoarele vor avea acces gratuit in mai multe sectoare ale stadionului, cu ocazia zilei de 1 martie. O miscare prin care Adrian Mititelu incearca sa readuca de partea lui si sa fidelizeze o parte din suporteri, intr-o perioada in care razboiul cu ultrasii e in toi."De Sarbatoarea Martisorului, doamnele si ... citeste toata stirea